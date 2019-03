Rollentausch im nächsten "Harry Potter"-Film?

Tom Felton: Ewige "Harry Potter"-Liebe

Tom Felton (31) kann nicht anders, als seine "Harry Potter"-Liebe mit der ganzen Welt zu teilen. Als er am New Yorker Times Square ein Plakat des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" entdeckt. Macht er prompt ein Foto von sich vor dem riesigen Poster und postet es via Instagram.

"Harry Potter": Verkehrte Welt

Gegenüber Us Weekly verriet der Schauspieler kürzlich, dass er und Daniel Radcliffe (29) in engem Kontakt miteinander stehen. "Daniel Radcliffe und ich wollen an einigen Dingen zusammenarbeiten. Wir reden davon, dass ich eines Tages den Guten und er den Schurken spielen wird.", verriet Tom. Wow – klingt ganz nach einer möglichen Fortsetzung von "Harry Potter".

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: