"Riverdale": Süße Girl-Freundschaft! 👯‍♀️

Momentan drehen Madelaine Petsch und Camila Mendes wieder zusammen für "Riverdale" Staffel 4, die am 10. Oktober auf Netflix startet. Und wie wir schon lange wissen, ist der Cast der Erfolgs-Show auch im Real Life mega close. Im Gespräch mit dem Magazin InStyle verriet die Cheryl-Darstellerin jetzt aber ein paar Details über ihre Freundschaft mit ihrer Kollegin. Die zwei machen sich immer zusammen Ausgeh-ready und tauschen auch ihre Kleider, Röcke und Co. miteinander, so die 25-Jährige: "Wenn wir weggehen, kommt sie zu mir und hilft mir mein Outfit auszusuchen und ich gehe auch zu ihr und wähle eins für sie. Das ist so eine Sache, die wir immer machen — total süß. Sie hat so einen tollen Style, ich mag ihn sehr. Sie hat guten Geschmack." Weiter erklärte die "Riverdale"-Schauspielerin, dass sie immer als erste fertig ist, während Camila auch eher mal zu spät kommt oder länger braucht. Wie es sich für eine guten Freundin gehört, macht das Madelaine aber nichts aus. Sie schaut ihrer BFF dann eben beim Schminken zu. Ihren Look stehlen würde Madelaine Petsch aber nie: "Ich wollte ihren Lieblings-Sweater unbedingt haben. Dann war ich im Laden, aber haben ihn nicht gekauft, weil ich mir dachte ‚Sie hat ihn und er ist ihr Lieblings-Sweater. Das kann ich nicht machen.‘ Das ist als würde ich ihn stehlen. Aber ich kann ihn ja leihen." Richtig lieb von ihr, oder?

Madelaine Petsch liebt zwar den Style ihrer "Riverdale"-Freundin, doch ihre wahren Fashion-Vorbilder sind zwei andere. Nämlich "Spider-Man"-Star Zendaya und "Scream Queens"-Darstellerin Emma Roberts. Über den Look der beiden sagte sie im Interview: "Ich finde Emma Roberts hat den besten Style, sie versteht Mode total. Und Zendaya natürlich, sie ist fantastisch. Ich habe noch nie gesehen, dass sie schlecht aussah. Nicht mal 10 Prozent schlecht. Wie geht das? Was trinkst du? Kann ich davon was haben? Die uelle der Jugend? Was geht da ab? Ihre Stylisten sind Wahnsinn." Cute, wie sehr der "Riverdale"-Star ihre Schauspielerkolleginnen und deren Style feiert. Sie hat aber auch recht, Zendaya und Emma sehen wirklich immer unglaublich gut aus!💃🏽

