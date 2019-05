,,Riverdale”-Star KJ Apa: So viele Freundinnen hatte er bisher

"Riverdale-Star" KJ Apa: Wie läuft es für ihn in der Liebe?

Es ist kein Geheimnis, dass Schauspieler KJ Apa im Gegensatz zu vielen seiner "Riverdale"-Kollegen noch Single ist. Dabei gibt es sicher viele Girls, die gerne mal ein Date mit dem hotten Archie Andrews aus "Riverdale" hätten. In der dritten Staffel der Serie trennte sich das einstige Traumpaar Archie und Veronica (Camila Mendes) – doch wie sieht es privat bei KJ Apa aus? Viele Fans sind neugierig und fragen sich, ob der 21-Jährige schon mal verliebt war oder wie viele Freundinnen er hatte. Uns hat er es exklusiv im BRAVO Interview verraten!

KJ Apa aus "Riverdale": So viele Ex-Freundinnen hatte er

Wir haben mit dem Schauspieler zum Start seines neuen Netflix-Films "The Last Summer" gesprochen. Ihr werdet es vermutlich nicht glauben: "Ich hatte meine erste Freundin gerade mal vor einem Jahr, weil ich sehr beschäftigt war", gesteht KJ im BRAVO-Interview. What?! Das bedeutet also, dass der Schauspieler erst mit 20 Jahren seine erste Freundin hatte. Für viele ist das heutzutage ganz schön spät.

"Ich glaube, ich war erst einmal in meinem Leben verliebt. Jeder ist anders. Ich glaube, dass jeder etwas anderes durchmacht", erzählt der 21-Jährige weiter. Und damit hat der Schauspieler natürlich völlig Recht! Jeder entscheidet selbst, wann der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen ist!

KJ Apa: Darum geht es in seinem neuen Film

In seinem neuen Film "The Last Summer", der seit dem 3. Mai auf Netflix läuft, geht es jedenfalls um sehr viel Liebe, Gefühle und Erwachsenwerden. Die Story handelt von einer Gruppe High School-Absolventen, die ihren letzten Sommer zusammen verbringen, bevor sie auf verschiedene Colleges gehen.Eine Situation, die wir uns alle gut vorstellen können! KJ Apa bekommen wir ganz ungewohnt mit roten Haaren zu sehen. Er ist übrigens nicht der einzige "Riverdale"-Star, der in einer neuen Rolle zu sehen ist.

Das ganze Interview mit KJ Apa sowie dem Cast von "The Last Summer" kannst du übrigens ab dem 22. Mai in der neuen BRAVO lesen!

