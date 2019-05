„Riverdale“: Schmerzhafter Moment für Charles Melton und Cole Sprouse

Charles Melton & Cole Sprouse: Professionell trotz Schmerzen

Autsch, das tat sicher ordentlich weh! „Reggie Mantle“-Darsteller Charles Melton verriet jetzt in einem Interview, dass er und Cole Sprouse („Jughead Jones“) beim Dreh einer „Riverdale“-Szene für die zweite Staffel einen ziemlich schmerzhaften Moment miteinander teilten: „Wir haben eine Szene in der Studentenlounge gedreht. Wir haben in dieser Kampf-Szene alles gegeben und Cole hat mir dabei in die Nüsse getreten, aber wir haben trotzdem weitergemacht.“ Wow, ganz schön tapfer von Charles! Doch die Retourkutsche für Cole kam unmittelbar danach, wenn auch (angeblich) unabsichtlich: „Im nächsten Take hab ich ihm dann aus Versehen in die Nüsse getreten“, so Charles. Der 28-Jährige gab zu, dass das echt ordentlich wehtat. Doch die beiden blieben professionell und drehten weiter, als wäre nichts passiert. Respekt, das hätte bestimmt nicht jeder so durchgezogen!

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: