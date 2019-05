,,Riverdale”: Krasses Serienfinale

Das Finale der dritten "Riverdale"-Staffel ist vor allem eins: mega heftig! Mal wieder haben es die Serienmacher geschafft, unsere Vorstellungen zu übertreffen.Doch ganz besonders eine Szene hat alle "Riverdale"-Fans total geschockt und folgende Frage aufgeworfen: Wird Jughead alias Cole Sprouse sterben?

,,Riverdale”: Stirbt Jughead?

Achtung, Spoiler! Im Staffelfinale gibt es eine Szene, die einen Vorausblick in die vierte "Riverdale"-Staffel gibt: Zu sehen sind Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) und Archie (KJ Apa), die blutüberströmt und nur in Unterwäsche vor einem Feuer stehen. Sofort fragt man sich: Wo steckt Jughead?? Archie hält in seinen Händen Jughead's Mütze. Betty ermahnt die anderen, dass sie all ihre Sachen verbrennen müssen. Omg was ist jetzt wieder passiert?? Und warum ist Jughead nicht bei den anderen? Wird er etwa sterben?

Riverdale Staffel 4: Serienmacher verrät erste Details

Um das herauszufinden, müssen sich alle Fans der Serie noch gedulden. Denn eine Antwort darauf, ob der Seriencharakter von Cole Sprouse überlebt, gibt es erst im Midseason-Finale der neuen Staffel, verrät "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa in einem Interview. Der Serienmachter hat übrigens auch verraten, wie es nach dem Tod von Schauspieler Luke Perry (Archies Vater) in der Serie weitergeht.

