“Riverdale”: Alle Infos zu Staffel 4

“Riverdale” Staffel 4: Starttermin

Gerade sitzen wir noch jeden Donnerstag vor dem Bildschirm und warten gespannt darauf, dass Netflix endlich die neuste Folge „Riverdale“ von Staffel 3 ausstrahlt… Doch insgeheim fiebern wir jetzt schon der vierten Staffel entgegen. Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass Staffel 4 ab Herbst auf Netflix laufen wird! Aufgrund der Starttermine der vorhergehenden Staffeln ist es wahrscheinlich, dass Season 4 im Oktober an den Start gehen wird.

“Riverdale” Staffel 4: Darsteller

Welche Figuren dann dabei sein werden, darüber gibt es bisher noch keine Infos. Irgendwie auch verständlich, schließlich wäre das zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie ein Spoiler. Man muss ja immer damit rechnen, dass vielleicht noch irgendeine Serienfigur stirbt…. Sehr wahrscheinlich ist es jedoch, dass wir auch in Staffel 4 nicht auf die bisherigen Hauptcharaktere verzichten müssen: K. J. Apa („Archie Andrews“), Cole Sprouse („Jughead Jones“), Madelaine Petsch („Cheryl Blossom)“, Vanessa Morgan („Toni Topaz“), Ashleigh Murray („Josie McCoy“), Casey Cott („Kevin Keller“), Charles Melton („Reggie Mantle“), Shannon Purser („Ethel Muggs)“, Luke Perry („Fred Andrews“), Mädchen Amick („Alice Cooper“), Skeet Ulrich („FP Jones“), Mark Consuelos („Hiram Lodge“), Marisol Nichols („Hermione Lodge“) und Nathalie Boltt („Penelope Blossom“).

Spielen Lili Reinhart und Camila Mendes nicht mehr mit?

Keine Angst, wir haben in unserer Aufzählung natürlich zwei der wichtigsten Girls aus dem Cast nicht vergessen: Auch Lili Reinhart („Betty Cooper“) und Camila Mendes (Veronica Lodge) sind mit Sicherheit wieder mit dabei. Camila postete erst vor wenigen Stunden ein witziges Bild von sich und Lili, auf dem die beiden gerade in schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Dazu schrieb die 24-Jährige: „Wie wir über Season 4 denken“. Dem Bild nach zu urteilen muss es ja lustig zugehen in der neusten Staffel. Wir sind jetzt schon ganz gespannt darauf, was uns dann in „Riverdale“ erwarten wird!

Abstimmen

Das könnte euch auch interessieren: