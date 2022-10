Rihanna: So sexy zeigt sie sich nach der Geburt

Rihanna: Im Mai kam ihr Sohn zur Welt

Heiß, heißer – Rihanna! Die Sängerin hat im Mai diesen Jahres ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Wie der Sohn von ihr und A$AP Rocky heißt, hat Rihanna bisher noch nicht verraten. Doch die Baby-News rückten in den Hintergrund, denn Vater A$AP war im Knast, beziehungsweise wurde er festgenommen und auf Kaution wieder freigelassen.

Er soll einen Mann mit einer Pistole bedroht haben. Doch von den ganzen Strapazen scheint Rihanna sich gut wieder erholt zu haben – in einem Video zeigt die Sängerin sich ultraheiß!

_____

Rihanna: Heißes Video sorgt für Aufregung

In dem kurzen Clip, den Rihanna auf Instagram gepostet hat, tanzt Robyn Rihanna Fenty, wie sie mit vollem Namen heißt, in grauem Hoodie und knapper Short. Die Lounge-Wear stammt aus ihrer „Savage x Fenty by Rihanna“-Kollektion – also ein heißes Promo-Video für ihre Mode- und Kosmetikmarke.

Fans sind begeistert von Riris Show. „Ikonisch“ und „Queen“ lauten Kommentare unter ihrem Post. Schon während ihrer Schwangerschaft sorgte sie mit knappen Outfits, in denen sie gerne ihren runden Bauch präsentierte, für Aufregung.

Andere vermuten, in dem Video auch schon einen Hinweis auf neue Musik der Sängerin zu bekommen: „Neuer Beat für das neue Album?“, fragt ein Instagram-Userin. Das letzte Album von Rihanna ist 2016 erschienen, doch neue Musik soll schon bald kommen. Wann das großes Comeback sein wird, steht auch schon fest: Am 12. Februar 2023 wird Rihanna in der Halbzeitshow des Superbowls vor einem Millionen-Publikum auftreten! Vielleicht können sich Fans schon dann auf neue Songs der 34-Jährigen freuen.

