Das REELS SUMMER CAMP startet!

Der Sommer deines Lebens mit BRAVO und Instagram – seit dem 1.7.2020 läuft das REELS SUMMER CAMP! Auch auch in der nächsten Woche dreht sich alles um die neue Instagram-Funktion Reels und jede Menge Fun. In unserer neuen Aktionswoche "MOVE" wollen wir dein Talent sehen! Zeig uns wie du dich bewegen kannst, kreis die Hüften, mach ein paar coole Steps oder pack deine Fav-Sport Skills aus, hauptsache du hast den Move raus! Also show us how you doing und dreh dein Reels für das Summer Camp!

MOVE mit ENYADRES, Ben Wichert und Silke Sollfrank!

Tanzen ist zwar nur eins von vielen Talenten die uns Enyadres im Web zeigt (10 coole Facts über Enya haben wir euch auf bravo.de ja schon verraten) – dafür hauen uns ihre kreativen Moves und immer neuen Coreos aber jedes Mal wieder aus den Socken – denn Enya ist eine absolute Move-Queen. Auf Reels kann sie ihren Body perfekt in Szene setzen und coole Effekte und Filter für ihre Clips nutzen, natürlich darf so ein Talent in unserer Themenwoche nicht fehlen, deshalb ist die Tänzerin als Creator im Reels Summer Camp am Start! Seit gespannt welche #Moves sie diesmal für uns vorbereitet hat und folgt uns für mehr auf Instagram!

ENYADRES hat die richtigen Moves raus ... Instagram

How to MOVE, weiß auch unser zweiter Creator Ben Wichert! Seine Dance-Clips gehen auf Instagram richtig steil – klar, denn Ben hat nicht nur eine ordentliche Portion Temperament in seinen Steps sondern arbeitet auch an einer Tanzschule! Wenn ihr also von jemandem lernen wollt, wie man sich richtig bewegt, dann von Ben! Der Profi bringt seinen Schülern übrigens nicht nur Face 2 Face das Tanzen bei, sondern auch in Online-Classes! Perfekt für eine Reels-Lesson, oder? Seit gespannt, was Ben euch auf #Reels so beibringen kann!

Ben Wichert zeigt dir wie du seine Moves machen kannst Instagram

Auch eine Webstar-Newcomerin begleitet euch diese Woche im Camp! Silke Sollfrank, kennst du noch nicht? Dann hast du was verpasst! Auf Instagram teil sie auf @silke.zigzag ihr dailylife mit ihren Followern und damit auch viele Moves. Denn Silke ist ein richtiges Sport-Ass, egal ob Wellenreiten, Parcours oder krasse Fitness-Tricks, das Girl ikst wirklich top fit! Auch sie wird euch diese Woche verraten, was die richtige Bewegung mit einem macht…

Move, Move, Move auf Insta zeigt Silke wie vielseitig und spaßig Bewegung ist! Instagram

MOVE – So machst du mit!

Welche Moves machen dich happy, lässige Fußballtricks, coole Dance-Steps oder kannst du krasse andere Bewegungen? Überleg dir eine witzige Performance, coole Moves oder vielleicht sogar einen ganz eigenen Tanz, nimm dein Reels auf und postete es spätestens bis zum 28.7.2020!

Aber Achtung, diese drei Dinge wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

und schon bist du dabei und hast die Chance auf den #ReelsChoiceAward!

Check unsere #REELS und folg uns auf INSTAGRAM!