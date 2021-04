Capital Bra postet versehentlich Handynummer von Rapper Ngee

Es ist ein Fail, wie er im Bilderbuch steht. Zwei Rapper, zwei Handynummern, beide geleaked. Fans von Capital Bra und Ngee haben sich vor einigen Stunden riesig über dieses Versehen gefreut. Es passiert öfter, dass Capital Bra emotional auf Instagram wird. Vor allem, wenn der Rap-Star aus Deutschland heftige Erfolge feiern kann und davon gibt es viele. Mit seiner Pizza hat Capital Bra sogar so viel verdient, dass er damit einen Rekord aufgestellt hat. Nicht schlecht! Dieses Mal freute sich Capi jedoch nicht über seinen ganz eigenen Erfolg, sondern den mit seinem neuen Signing Ngee – die Rapper landeten mit "Unter Verdacht" auf Platz 5 der Trend-Charts! Ein fetter Erfolg für Bramusik! Sofort wollte ihn Capital Bra anrufen, um zu gratulieren und filmte das ganze natürlich auch auf Instagram in seinen Stories, damit die Follower live dabei sein können, dabei passierte ihm jedoch ein kleiner Patzer …

Rache-Aktion von Ngee: Rapper veröffentlicht Handynummer von Capital Bra

Capital Bra rief seinen Buddy Ngee an und vergaß dabei die Handynummer in seiner Story zu verdecken – DIE PRIVATE NUMMER! Sofot wurde Rapper Ngee mit Anrufen von Fans bombardiert. In seiner Story sagt er: "Bruder, was hast du getan? Mich rufen die ganze Zeit irgendwelche Nummern an." Und wie reagiert man auf sowas? Na klar, mit einer Rache-Aktion! Ngee postete einfach die Nummer von Capital Bra in seiner Story! Jetzt wird er natürlich durchgehend am Handy angerufen. Capis Antwort darauf: "Dankeschön Bruder, vielen Dank, das war mein Privathandy, weißt du? Aber warte ab Bratan, ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht. Wir haben uns einfach rasiert, gegenseitig." Haha, das trifft es ganz gut. Wie sagt man so schön: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zum Glück nehmen es die beiden Rapper mit Humor. Jetzt brauchen auf jeden Fall beide Rap-Stars eine neue Handynummer.

Fans rufen die Rapper nach diesen Instagram-Stories pausenlos an, die armen Kerle! Sicher sind die Nummern sehr bald deaktiviert. Instagram/@capital_bra, @ngee030