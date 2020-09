Rapper Tupac Shakur

Rap-Legende Tupac Shakur (2Pac) wurde im September 1996 in Las Vegas ermordet.Kurz nach einem Boxkampf kam es an einer Kreuzung auf dem Las Vegas Boulevard zu einer Schießerei. Ein Unbekannter schießt aus einem Auto heraus auf 2Pac, der ebenfalls im Auto sitzt. Der 25-Jährige wird mehrmals getroffen und stirbt wenige Tage später an den Schussverletzungen. Bis heute ist sein Tod nicht genau aufgeklärt worden. Deshalb halten sich auch Verschwörungstheorien, dass er gar nicht ermordet wurde, sondern in Wirklichkeit noch am Leben ist!