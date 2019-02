„2Pac lebt“: Neue Musik geplant!

Ist 2Pac in Wahrheit gar nicht tot? Das behauptet jetzt der Sohn seines ehemaligen Managers!

Tupac Shakur: Gerüchte um seinen Tod

Obwohl der Rapper Tupac Shakur bereits seit mehr als 22 Jahren tot ist, halten sich auch heute noch hartnäckig die Gerüchte, dass der damals 25-Jährige im Jahr 1996 gar nicht ermordet wurde, sondern in Wirklichkeit noch am Leben ist! Manche Leute sind bis heute überzeugt, dass er sich damals einfach nur ins Exil abgesetzt und sich unerkannt irgendwo im Nirgendwo nierdergelassen hat. Diese Spekulationen werden jetzt wieder neu angeheizt, denn der Sohn von 2Pacs ehemaligem Manager Suge Knight behauptet jetzt: „Tupac lebt!“

"Ich habe Tupac in Malaysia getroffen"

Auf Instagram schrieb der Sohn seines damaligen Managers jetzt: "Ich brauche den besten Produzenten für die Zusammenarbeit in einem Projekt mit Pac." Das allein ist noch kein Grund zur Aufregung, schließlich ist es kein Geheimnis, dass auch nach dem gewaltsamen Tod des Rappers noch jede Menge Tracks von ihm veröffentlicht wurden, die er vor seiner Ermordung aufgenommen hatte: Mehr als 20 Millionen Tonträger wurden noch verkauft, nachdem Tupac Shakur in Las Vegas erschossen worden war und bis heute sollen noch unveröffentlichte Tonbandaufnahmen existieren. Doch Suge Junior ging jetzt noch weiter und verkündete auf Instagram: "Ich habe Pac zurück ins Studio geholt. Neue Musik ist unterwegs." Britischen Medien zufolge habe er sich laut eigener Aussage sogar mit 2Pac in Malaysia getroffen, um alles mit dem Rapper zu besprechen. Wann die neuen Songs rauskommen sollen, hat der Sohn des Managers (der übrigens im vergangenen Jahr zu einer Haftstrafe von 28 Jahren verurteilt wurde) allerdings nicht verraten.

