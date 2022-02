Rap-Star Edo Saiya: Alle Infos zu seiner "polaR touR 2022"

Edo Saiya geht 2022 auf "polaR touR"

Wir haben gute Neuigkeiten für Fans von Edo Saiya! Der Rap-Star geht 2022 mit vier Konzerten auf "polaR touR" durch Deutschland. Über 1,7 Millionen monatliche Hörer feiern die Musik des künstlerischen Rappers und auch seine letzten drei Alben landeten immer in den Top 5 der deutschen Charts. Diesen Erfolg hat sich Edo Saiya übrigens ganz selbst zuzuschreiben. Der gebürtige Kölner arbeitet nämlich ohne große Plattenfirma, die ihm in Business-Geschichten den Rücken stärkt. Heute zählt Timo Bethke als Edo Saiya zu den erfolgreichsten Cloud-Rappern in Deutschland. Für den Support seiner Fans bedankt er sich jetzt mit seiner neuen Tour!

Erst das Album, dann die Tour: Termine für die "polaR touR" von Edo Saiya

Am 18.03.2022 veröffentlicht Edo Saiya zuerst sein achtes Studioalbum, mit dem Titel "polaR", welches dann als Grundlage für seine erste Headline-Tour dienen wird. Auf der "polaR touR" 2022 will er Klassiker wie "Highway", aber auch neue Singles wie "Lass mich gehen" für seine Crowd performen. Und wie wir sehr glücklich verkünden können: BRAVO ist Tour-Partner von Edo Saiyas "polaR touR"! Was natürlich bedeutet, dass ihr bei uns auch Gewinnspiele bekommen werdet. 😎 Hier gibt's für euch jetzt zuerst die offiziellen Tour-Termine:

03.06.2022 Hamburg /// Bahnhof Pauli

05.06.2022 Berlin /// Hole44

09.06.2022 München /// Ampere

10.06.2022 Köln /// Artheater

Tickets sind ab sofort exklusiv bei eventim.de, sowie ab dem 24.02.2022 12:00 Uhr unter lnkfi.re/polaR_TouR und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich.

