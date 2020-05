Frederick Lau: Mit "4 Blocks" feierte er krasse Erfolge

Die deutsche Rap-Serie 4 Blocks glänzte mit einer absoluten Star-Besetzung im Game! Neben namenhaften Rappern wie Gzuz (187 Strassenbande), der Hamburger Rapperin Enique, ergatterte auch der Schauspieler Frederick Lau eine Rolle in der Netflix-Serie. Und auch so scheint es bei dem Schauspieler derzeit ganz gut zu laufen. Derzeit ist er in „Betonrausch“ ebenfalls auf Netflix zu sehen und scheint auch so super happy zu sein. Am vergangenen Wochenende machte er jedoch ganz andere Schlagzeilen: Er prügelte sich mit dem Rapper Yonii (29). 😳

Frederick Lau und Yonii: Streit eskaliert!

Der Streit zwischen den beiden soll vor einem Berliner Elektronikmarkt angefangen haben. Sie sollen lautstark diskutiert haben, als der Rapper anschließend den Laden betritt und Frederick Lau ihm hinterhergeht, um die Situation zu klären. Im Kassenbereich eskaliert die Situation dann plötzlich: Der „4 Blocks“-Star geht super aggressiv auf den Deutsch-Rapper zu und fängt ihn an zu schlagen und zu treten. Der weiß sich kaum zu helfen und versucht lediglich die Schläge und Tritte abzuwehren und sich von ihm fernzuhalten. Vergebens. Erst als die Sicherheitsleute handgreiflich dazwischen gehen, löst sich der Tumult auf. Krass! So eine Aktion hätte man dem Schauspieler, der sich sonst immer super liebevoll mit seinen Kids auf Instagram zeigt, niemals zugetraut…

Jetzt äußert sich der "4 Blocks"-Schauspieler

Nachdem Frederick Lau lange über den Vorfall geschwiegen hat, meldete er sich jetzt in der „Bild“-Zeitung zu Wort. „Yonii und ich sind befreundet. Unter Freunden hat man auch mal Reibereien, wobei das natürlich die falsche Arena dafür war. Wir haben uns mittlerweile ausgesprochen.“ Gott sei Dank. Einsicht ist bekanntlich der erste und beste Schritt zur Besserung. 😊

