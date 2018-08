„Promi Big Brother“: Weitere Stars bestätigt

Die Neuigkeit, dass Katja Krasavice ins „Promi Big Brother“-Haus einziehen wird, hat vor wenigen Tagen für eine Sensation gesorgt. Jetzt wurden weitere Stars bekanntgegeben, die sich bald 24 Stunden am Tag filmen lassen werden.

Sophia Vegas hat Beauty-Ängste

Ab 17. August ist es so weit: „Promi Big Brother“ geht in die sechste Staffel! Neben dem „DSDS“-Sieger von 2017, Alphonso Williams (56), waren bereits die Ex-„Marienhof“-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55) und YouTube-Star Katja Krasavice (22) als Bewohner bekannt. Jetzt bestätigte SAT.1 die Namen von zwei weiteren Frauen und vier Männern, die sich unter das BB-Volk mischen werden! Eine von ihnen ist Sophia Vegas (30), die unter dem Namen Sophia Wollersheim im TV bekannt wurde. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich am ehesten seit ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, wo die Blondine nach dem Dschungelkönig Menderes den zweiten Platz machte. Letztes Jahr schockte Sophia alle, indem sie sich bei einer gefährlichen Beauty-OP vier Rippen entfernen ließ, um eine schmalere Taille zu bekommen.

Im Haus fürchtet sie sich am meisten davor, dass sie nicht perfekt aussehen könnte. „Wenn ich jetzt daran denke, dass ich (...) meine nicht vorhandenen Augenbrauen nicht ungestört malen kann und weiß, dass das morgens ziemlich bescheuert aussehen wird, ist das auch eine Herausforderung", sagte sie in einem Interview.

Flirt-Faktor dank Chethrin Schulze und Johannes Haller

Gesellschaft bekommen die Ladies von Chethrin Schulze (26), die schon bei „Curvy Supermodel“ und bei der Flirt-Show „Love Island“ im TV zu sehen war. Sie würde es nicht ausschließen, ihre Brüste zu zeigen.

Unter die Männer mischt sich währenddessen Johannes Haller (30), den ihr noch aus der „Bachelorette“-Staffel von 2017 kennt und der damit ebenfalls beste Flirt-Erfahrungen Fernsehen sammeln konnte. Da musste er sich allerdings gegen David Friedrich im Kampf um das Herz von Jessica Paszka geschlagen geben. Nach seiner Teilnahme bei „Bachelor in Paradise“ kam der Baden-Württemberger mit Yeliz Koc zusammen, die ebenfalls aus den „Bachelor“-Shows bekannt ist.

Ein Sportler, ein Millionär und ein Hellseher

Neben diesen Teilnehmern könnt ihr euch außerdem auf TV-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) freuen, der am meisten Angst davor hat, dass er im Haus nicht so viel rauchen kann wie zu Hause.

Auch Leichtathlet Pascal Behrenbruch (33) und Star-Wahrsager Mike Shiva (54) ziehten in die Promi-WG. Klingt nach einer spannenden Star-Mischung, die uns da bei "Promi Big Brother" erwartet!

