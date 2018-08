Katja Krasavice: Sex im TV?

Es war die News der Woche! YouTuberin Katja Krasavice zieht ins „Promi Big Brother“- Haus! Ob sie sich auch vorstellen könnte, mit jemanden im Live-TV ins Bett zu steigen? Wir haben die „Sex Tape“-Sängerin gefragt!

Katja Krasavice mit „Sex Tape“ auf Erfolgskurs

Mit ihrer ersten Single „Doggy“ stieg Katja Krasavice auf Platz 7 der deutschen Single-Charts ein – der höchsten Neueinstieg einer Sängerin seit zweieinhalb Jahren. Und auch ihre zweite Single-Auskopplung „Dicke Lippen“ war ein Erfolg und stürmte bis auf Platz 4 der deutschen Single-Charts. In Österreich schaffte es der Track sogar auf den 1 Platz der Single-Charts! Klar, dass die 21-Jährige bei dem Erfolg jetzt einen neuen Song am Start hat! Mit „Sex Tape“ hat die YouTuberin heute nämlich ihre nächste Single rausgehauen! Und die schließt an die Erfolge ihrer beiden Vorgänger an! „Sex Tape“ stürmte sofort nach Release auf Platz 1 der iTunes-Charts!

Katja Krasavice im „Promi Big Brother“-Haus

Und auch sonst könnte es für Katja Krasavice nicht besser laufen! Anfang der Woche verkündete die YouTube-Königin, dass sie ab 17. August ins „Promi Big Brother“- Haus ziehen wird. Neben Stars wie DSDS-Sieger Alphonso Williams wird sich die 21-Jährige dann 24 Stunden am Tag live von Millionen von TV-Zuschauern (20.15 Uhr, Sat1) beobachten lassen. Und wer die Blondine auf YouTube und ihren Social-Media-Plattformen verfolgt, weiß, dass die Blondine dort mit Sicherheit Gas geben wird und jede Menge Entertainment sorgen wird!

Bett-Spaß vor Millionen TV-Zuschauern?

Katja Krasavice steht dazu, dass sie sexsüchtig ist. Deshalb ist es nur schwer vorstellbar, dass die erfolgreiche YouTuberin und Sängerin während ihrer Zeit im „Promi Big Brother“-Haus auf Sex verzichten wird. Aber kann sie sich tatsächlich Sex im TV vorstellen, wenn die Kameras 24 Stunden am Tag aus sie gerichtet sind? „Ich sage nicht ja und nicht nein. Ich lasse alles auf mich zukommen“, verrät die YouTuber im BRAVO-Interview. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich Katja im Haus geben wird und halten euch natürlich auf dem Laufenden!