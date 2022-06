Post Malone: Seine Verlobte hat ihm das Leben gerettet

Verlobte und kleine Tochter: Post Malone krempelt sein Leben um

Der Sänger Post Malone, der unter anderem für seine Gesichtstattoos bekannt ist, hat bei seinem Auftritt in der Howard Stern Show verraten, dass er inzwischen Vater einer Tochter und seit Kurzem auch verlobt ist! Das sind krasse News, da der Musiker sein Privatleben seit einigen Jahren eigentlich geheim hält. Obwohl er den Namen seiner großen Liebe auch immer noch nicht verraten will, scheint sie auf jeden Fall die Richtige zu sein! Durch sie hat er nämlich seine Alkoholabhängigkeit in den Griff bekommen. Er sei wohl noch nicht vollkommen nüchtern, schaffe es inzwischen aber, „verantwortungsbewusst“ zu trinken.



Professionelle Hilfe hat Post Malone für seinen Entzug nicht in Anspruch genommen. Er erzählt: „Ich habe einfach wunderschöne Menschen um mich herum, und ich habe eine wirklich schöne Person getroffen, die mir das Gefühl gab, wieder ein Mensch zu sein", womit er seine Verlobte meint, die ihm offenbar ein Ultimatum gestellt hat. Er fügt hinzu: "Wenn man Hilfe sucht, ist ein Ultimatum immer herzzerreißend. Dann heißt es, 'Oh fuck, was soll ich tun?' Es ist der Weg aus der Dunkelheit ins Licht... Sie hat mein verdammtes Leben gerettet. Das ist ziemlich episch."

Post Malone über BFF Justin Bieber

Neben seiner Verlobten erwähnt Post Malone auch noch einen seiner Star-Freunde: Justin Bieber. Auch Bieber soll „Posty“ in schweren Zeiten zur Seite gestanden haben: „Es gab eine Zeit, in der ich so viel Führung hatte und Justin hat mich geführt.“ Jetzt versucht der Sänger jedoch wieder auf eigenen Beinen zu stehen und erklärt: „Am Ende des Tages muss ich tun, was ich tun will. Ich höre auf niemanden.“

In seiner neuen Rolle als Verlobter und Vater geht Post Malone auf jeden Fall vollkommen auf. Er schließt das Interview mit: „Jetzt will ich einfach jeden verdammten Tag besser werden. Alles, was wir tun können, ist einfach kein Arschloch zu sein, das ist die goldene Regel."

