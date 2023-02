PewDiePie und Marzia: Erstes Baby ist unterwegs!

Die Freude ist riesig!

Einige positive Schwangerschaftstests, viele Ultraschallbilder und Marzias wachsender Babybauch – mit einem Video auf Instagram haben die beiden werdenden Eltern die frohe Botschaft der Schwangerschaft verkündet! Die Fans und Follower*innen der beiden können es kaum glauben! Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für euch 👼🏻", "Ich bin so aufgeregt! Ich freu mich so 💕" und "Es wird niemanden geben, der dieses Video ansieht und dabei nicht Lächeln muss! So toll 🥰", sammeln sich unter dem Video-Post. Wir freuen uns auch riesig für die beiden und wünschen der kleinen Familie nur das Beste!

