Katja Krasavice und Dieter Bohlen Streit eskaliert: "Ich lasse mir das nicht gefallen!"

Angefangen hat alles bei dem DSDS-Casting vor wenigen Wochen. Dort stand an einem Tag Jill Lange vor der Jury. Die Jury besteht in diesem Jahr aus Katja Krasavice, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony. Jill erzählte, dass sie vor ihrer DSDS-Teilnahme ihr Abitur gemacht hat und danach bei der Dating-Show "Are you the One" teilgenommen hatte. Dieter Bohlen fragt sie daher, ob sie nicht irgendwas Normales vorzeigen kann, was sie bisher gemacht hat oder ob sie sich nur "durchnudeln" hat lassen.

In diesem Moment sprach Katjas Blick tausend Worte. Sie konnte nicht fassen, was da gerade aus Dieter Bohlens Mund kam. Dieter Bohlen ist für solche direkten Aussagen bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Er meint immer, er sage nur die knallharte Wahrheit. Viele andere sind der Meinung, dass seine Worte oftmals herablassend, garstig und beleidigend sind. Für Katja Krasavice ist die Aussage gegenüber Jill Lange krasser Sexismus, den sie nicht toleriert!

Deswegen veröffentlichte sie einen Diss-Track, in dem sie Klartext spricht. Per Instagram-Story droppte Katja Krasavice dann auch, dass Dieter Bohlen für sie ein "weißer, alter, sexistischer Mann" ist. Des Weiteren schrieb sie: "Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidatinnen, sondern genau so keinen Respekt vor mir in der Jury. ... Du hast Leute angegriffen, die genau so sind, wie ich!" Dieter Bohlen sagte darauf einige unschöne Dinge über Katja in einem Interview mit der BILD-Zeitung.