Paola Maria: Schwanger von ihrem neuen Partner?

Paola Maria schwanger: Was ist dran an den Gerüchten?

Vor ungefähr einem Jahr trennten sich Paola Maria (@paola) und Sascha (@alexanderkoslowski) nach neun gemeinsamen Jahren. Zweimal haben sie in dieser Zeit geheiratet. Außerdem gehen zwei gemeinsame Söhne aus ihrer Langzeitbeziehung hervor – doch leider war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Seither ist viel passiert. Paola hat auch bereits seit einigen Monaten eine neue Beziehung mit Unternehmer Alexander (@thossalex). Bis gestern waren die beiden auf den Malediven. Ein Liebesurlaub nur zu zweit. Die Kids waren bei Sascha. Doch in letzter Zeit häufen sich die Kommentare, dass Paola Maria wieder schwanger sein soll. Ob da etwas dran ist?

Baby unterwegs?

Auf ihrem Instagram-Profil repostete sie eine Story, die ihr Freund veröffentlicht hatte. Dort sieht man Paola Maria beim Sonnenuntergang am Strand spazieren. Sie lächelt und ist happy, wäre da nicht dieser Kommentar. "Ok wow, schon schwanger 🤦", schrieb ein Follower. Oder eher Hater? Ganz offensichtlich wollte man mit diesem Kommentar provozieren, da Paolas Bauch nicht kerzengerade beziehungsweise flach war. Die Content Creatorin schrieb in ihrer Story "Es nervt langsam" dazu. Anscheinend hat sie den Kommentar nicht zum ersten Mal gehört.

Selbst wenn da ein kleines Bäuchlein zu erkennen ist, kann das viele Gründe haben. Zum einen sind die beiden im Urlaub, da gönnt man sich erst recht das ein oder andere leckere Essen, zum anderen zeigt das doch mehr Realität auf Insta & Co., dass so nun mal echte Körper ausschauen. Auch Influencer, Stars und andere Personen des öffentlichen Lebens sind am Ende des Tages auch nur Menschen, die eben nicht "perfekt" sind. Und wer entscheidet das überhaupt?! Außerdem: Selbst wenn Paola Maria und ihr Partner ein Baby bekommen würden, dann sollte man sich doch für ihr Glück freuen, oder etwa nicht?

