Orgasmus-Spezial für Mädchen!

Der Orgasmus ist ein ganz intensives Gefühl beim Sex oder der Selbstbefriedigung. Hier erfährst Du alles darüber, was in Sachen Orgasmus für Mädchen spannend ist.

Der Orgasmus ist der sexuelle Höhepunkt. Also der Moment, an dem die Erregung beim Sex oder der Selbstbefriedigung am intensivsten ist und sich durch ein fast unbeschreiblich gutes Gefühl entlädt. Es hält etwa zwischen einer halben Minute, oft auch nur wenige Sekunden an. Und doch wollen es alle möglichst oft erleben, die ein mal in diesen Genuss gekommen sind.

Jungen erreichen diesen Moment leichter als die meisten Mädchen, weil ihr Körper einfach ganz anders gebaut ist. Mädchen brauchen meist einige Zeit und Erfahrung bei der Selbstbefriedigung und beim Sex mit einem Partner, bis sie wissen, welche Bewegungen und Berührungen sie diesem Gefühl näher bringen. Hier findest Du Tipps und Infos, die vor allem für Mädchen interessant sind, die bisher nicht oder nicht so leicht zum Orgasmus gekommen sind.

