Wenn er gekommen ist, ist Schluss mit Zärtlichkeit!

Ragni, 15: Wenn mein Freund und ich miteinander schlafen, geht das nur solange, bis er zum Orgasmus kommt. Danach sagt er gibt es "keine Zweite Runde" mehr und ich soll schauen, dass ich nicht mehr so erregt bin. Könnt ihr mir helfen, was ich dann tun kann? Denn selbst, wenn ich ihn frage, ob er mich denn nicht wenigstens mit der Hand befriedigen kann, ist er dabei sehr zögerlich und hört gleich nach wenigen Sekunden wieder auf.

Dr.-Sommer-Team: Werde fordernder!

Liebe Ragni,

Du schreibst, als würde es Deinen Freund nicht besonders interessieren, ob Du auch Spaß am Sex hast. Es kann aber auch sein, dass er sich schämt, weil er seinen Orgasmus nicht länger zurückhalten kann. Das ist nämlich schwer für Jungen. Aber wenn es so ist, sollte er offener damit umgehen, anstatt es mit Egoismus zu überspielen. Es ist nicht in Ordnung, Dich einfach liegen zu lassen und sich abzuwenden. Mach ihm das klar. Du hörst ja auch nicht mitten drin auf und sagst ihm, dass er ja selber weiter machen kann oder einfach nicht mehr erregt sein soll. Also ob das so einfach wäre. Was er dazu wohl sagen würde?

Also lass nicht zu, dass er beim Sex egoistisch bleibt. Mädchen brauchen nun mal meistens länger um in Fahrt zu kommen. Wenn er möchte, dass Du weiter mit ihm schläfst, sollte er Dir also etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Weg zu einem schönen Orgasmus bei Mädchen ist nämlich: Zärtlichkeit, Berührungen an Schamlippen und Klitoris und auch das Verwöhnen dieser Region mit Lippen und Zunge – wenn das für Dich in Frage kommt. Und dann, wenn Du schon richtig erregt bist, kommt erst sein Penis zum Einsatz. So kommt Ihr zusammen an einen Grad der Erregung, mit dem Ihr beide einen Orgasmus erleben könnt. Nicht nur er. Schöne Sexualität entsteht nämlich durch Geben und Nehmen. Das muss Dein Freund jetzt erst mal lernen. Sonst wird sich nichts ändern. Also: Lass ihn wissen, was Dich frustriert, was Du Dir wünschst und: Werde fordernder!

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

