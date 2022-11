So kommen Mädchen zum Orgasmus!

Orgastische Manschette: Die Scheide, die sich am Eingang während der Erregungsphase etwas geweitet hat, zieht sich jetzt fast um ein Drittel zusammen. So wird beim Geschlechtsverkehr der Kontakt zwischen Penis und Scheide intensiver. Mädchen können lernen, diesen Bereich der Scheide, den man auch als "orgastische Manschette" bezeichnet, selbst zusammen zu ziehen und so den Kontakt zum Penis zusätzlich zu verstärken. Nur im Bereich der orgastischen Manschette, also innerhalb der ersten wenigen Zentimeter nach dem Scheideneingang, ist die Scheide für sexuelle Reize empfänglich.

Brüste: Die Brüste erreichen in der Plateauphase ihren größten Umfang.

Muskelzuckungen: Puls und Blutdruck steigen weiter und die Atmung wird spürbar schneller. Die Muskulatur im ganzen Körper spannt sich zunehmend an. Die Spannung entlädt sich durch spontane, unkontrollierbare Muskelzuckungen.

Der Orgasmus ist ein plötzliches Nachlassen der Muskel- und Nervenanspannung auf dem Gipfel sexueller Erregung. Dieses Erlebnis ist wohl der intensivste körperliche Genuß, zu dem ein Mensch fähig ist.

Orgasmusgefühl: Ein Orgasmus dauert nur einige Augenblicke und wird wie ein krampfartiger Anfall, eine Reihe von Zuckungen empfunden, die den ganzen Körper erfassen und zu absoluter Entspannung führen. Im Gegensatz zu Jungs sind Mädchen viel eher zu zwei oder mehreren Orgasmen hintereinander fähig. Außerdem können Mädchen ihren Orgasmus auf sehr verschiedene Arten erleben. Zum Beispiel kurz und sanft, lang und heftig, in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen, als anhaltendes Gefühl usw.

Weiblicher Erguss: Bei manchen Mädchen kann es dabei zu einen Erguss von klarer Flüssigkeit aus den so genannten urethralen Drüsen (sie entsprechen der Postata/Vorsteherdrüse beim Mann) kommen. Nicht jedes Mädchen kann auf diese Weise ejakulieren. Und nicht jedes Mädchen, das solche weiblichen Ergüsse kennt, erlebt sie jedes Mal.

Stärke des Orgasmus: Wie intensiv ein Mädchen die beschriebenen körperlichen Reaktionen empfindet ist immer abhängig von der Dauer und dem Grad der sexuellen Erregung.

Nach dem Orgasmus brauchen die Geschlechtsorgane (und der ganze Körper) eine Zeit, bis sie wieder ihren Ruhezustand erreichen.

Mehrfache Orgasmen: Mädchen scheinen im Gegensatz zu Jungs keine bzw. keine lange Erholungsphase zu brauchen. Machen sie mit der Selbstbefriedigung, dem Petting oder dem Geschlechtsverkehr weiter, können viele Mädchen unmittelbar nach dem ersten Orgasmus zu einem zweiten oder dritten kommen. Dann setzt die Rückbildungsphase natürlich erst nach dem letzten Orgasmus ein.

