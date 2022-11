Oralsex bei ihm!

Wichtig: Klärt vorher, was mit dem Sperma passieren soll! Obwohl die Übertragungsrate für Geschlechtskrankheiten geringer ist als beim vaginalen oder analen Sex, kann man definitiv auch Herpes oder Hepatitis auf diese Weise verbreiten. Eine offene Wunde im Mund kann zudem auch das Risiko für eine HIV-Übertragung erhöhen. Wer sich also bei dem Gedanken an Sperma im Mund unwohl fühlt, lässt es am besten sein und bittet seinen Partner einfach darum, an anderer Stelle abzuspritzen, zum Beispiel in ein Taschentuch. Ejakuliert der andere woanders hin, als abgesprochen war – in den Mund oder ins Gesicht – ist das absolut nicht in Ordnung. Grundsätzlich gilt: Beim Oralsex kann ebenso ein Kondom verwendet werden, wie beim Geschlechtsverkehr.