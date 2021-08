"One Direction"-Star Niall Horan: Krasser Name für seine Fans

Niall Horan hat eine Ansage an seine Fans!

Um gleich Klarheit zu schaffen: Die Ansage von Niall Horan hat nichts mit einer "One Direction"-Reunion zu tun! Leider nicht. Aber es geht um ein anderes wichtiges Thema, bei dem sich Fans schon lange eine Stellungnahme gewünscht haben. Doch wir spulen einige Stunden zurück. Was ist passiert? Singer und Songwriter Niall Horan moderierte am Dienstag "Jimmy Kimmel Live", und während seines Eröffnungsmonologs hat das "One Direction"-Mitglied eine häufig gestellte Frage beantwortet. Es gibt nämlich eine Sache, die er endlich klären wollte: "Meine Fans sind natürlich die besten Fans überhaupt! Aber sie haben noch keinen offiziellen Namen für sich. Ich meine, ein paar coole Ideen sind dabei wie 'Niall Nation' oder 'Niallers', aber heute Nacht werden wir das ein für alle Mal regeln.“ Niall hat es wirklich sehr spannend gemacht! Dann droppte er den Namen, den er sich für seine Fanbase ausgedacht hat! „Von nun an werden meine Fans … die 'Horan Dogs' genannt. Ja, jeder, der meine Musik liebt, ist ein totaler 'Horan Dog'.“ Da hat sich der 27-Jährige einen ziemlich lustigen und einprägsamen Namen einfallen lassen. 🤪 Auf Twitter geht der Hashtag #HoranDogs auch ganz schön ab! Doch das ist nicht das Einzige, was an diesem Abend passiert ist …

Was hat Lizzo da zu Niall Horan gesagt?

Per Video-Anruf haben Niall Horan und Musiker Lizzo im Rahmen der "Jimmy Kimmel Live" Show miteinander geredet und Lizzo ging ganz schön ab! Dass sie gerne mit den hübschen Männern Hollywoods flirtet ist kein Geheimnis (wie zum Beispiel mit "Captain America"-Schauspieler Chris Evans), aber nun gab es auch ein paar eindeutige Worte an das "One Direction"-Mitglied. Lizzo sagte ganz unverblümt, dass Niall ihr eine "one erection" geben würde. 😈 Und Niall? Der lächelte viel und nannte sie eine wunderschöne Frau. Uhhh, die beiden lassen wirklich nichts anbrennen! 😬

