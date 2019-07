Oh nein: Deutscher Rapper beendet Karriere!

Nach neuem Album: Rapper beendet Karriere

Gerade veröffentlichte er sein neues Album "Fleisch", jetzt kündigt er sein Karriere-Ende an … Rap-Star Hanybal will kein Rapper mehr sein! Das verriet er jetzt in seiner Instagram-Story. Der Grund für die überraschende Ankündigung? Sein neues Album verkauft sich leider richtig schlecht … Auf Instagram schreibt der Frankfurter: "Fleisch floppt in den Charts. (…)" Er schildert genau, was ihn dazu brachte, die schwere Entscheidung über sein Karriere-Aus zu fällen: "Mehr Kopfschmerzen als Schnapp bedeutet für mich Junge brech ab". Traurig … Hier siehst du Hanybals Instagram-Story mit Ankündigung seines Karriere-Endes:

Hanybal hat schlechte Verkaufszahlen satt und will ab sofort mit dem Rappen aufhören … Instagram

Hanybal: Neues Album verkauft sich nicht

Hanybal heißt mit richtigem Namen Sascha-Ramy Nour und steht derzeit noch bei Rapper Haftbefehls Label "Azzlackz" unter Vertrag. Erst am 27. Juni veröffentlichte er sein neues Album "Fleisch" – das jetzt allerdings überraschend floppte … Deshalb hört Hanybal mit dem Rappen auf! Krass: Mit seinem letzten Album "Haramstufe Rot", das er 2016 raus brachte, landete der Rapper sogar noch auf Platz vier der Albumcharts! Der gemeinsame Song mit Nimo namens "Vanilla Sky" ging sogar Gold. Doch seine Zeit scheint nun vorbei zu sein, weshalb der 35-Jährige jetzt einen Schluss-Strich unter seine Karriere zieht … Ob ihn da noch jemand umstimmen kann, wie damals Ufo361, als er das Karriere-Ende verkündete, das es nie gegeben hat? Hier siehst du Hanybal in seiner Heimatstadt Frankfurt:

