Der Nike Hyperadapt ist der Sneaker der Zukunft. "Er fängt an zu leuchten, spürt dich und passt sich in Echtzeit der Form deines Fußes und deiner Aktivität an. Sobald du läufst, läuft auch er. Sobald du springst,

springt auch er.", heißt es in der Pressemitteilung. Und das Beste daran – er schnürt sich tatsächlich von selbst. Wir krass ist das denn bitte?