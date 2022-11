Vans Style 73 DX

Fast jeder besitzt ein Paar der angesagten Vans. Ihr fragt euch sicher, wie kann es sein das dieser Schuh Trend-Sneaker 2019 ist? Diese Vans sind etwas ganz besonderes, denn das "Anaheim Factory Pack" ist eine Hommage an die erste Vans-Fabrik in Anaheim/Kalifornien. Das Retro-Modell "Style 73 DX" erlebt sein Comeback in vielen coolen neuen Farben. Gönnt ihn euch für 85 Euro.