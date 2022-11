Off-White™ Arrow Sneaker

Off-White ist schon seit einigen Jahren die absolute Lieblings-Marke von Justin Bieber, Mike Singer und Co. – Klar, dass jeder dieses neue Sneaker-Modell haben will! Die coolen Turnschuhe mit dem aufgenähten Pfeil-Symbol gab's bereits in blau-gelb, jetzt haben Designer Virgil Abaloh und seine Kollegen den Schuh auch in grau-orange rausgebracht.