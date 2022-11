Newcomer*innen, die 2022 durchstarten: Mimi Webb

Mimi Webb hatte schon immer Musik im Blut. So richtig ernst wurde es aber erst, als sie im Alter von 16 Jahren beschloss, ihr Elternhaus zu verlassen und zu einer Gastfamilie nach Brighton zu ziehen, um dort das Britische Institut für Moderne Musik zu besuchen. Zu Beginn der Pandemie startete sie dann mit ihren Videos auf TikTok so richtig durch und sammelte über eine Million Follower. Seitdem hat sich für die 21-jährige Sängerin so einiges geändert: Sie veröffentlichte einige Songs, im Oktober 2021 dann ihre Debüt-EP "Seven Shades of Heartbreak" und Anfang 2022 startet ihre Tour durch Europa und Amerika.