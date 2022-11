Newcomer*innen, die 2022 durchstarten: Gregor Hägele

Als Kandidat bei "The Voice Of Germany" schaffte Gregor Hägele es 2017 bis ins Halbfinale. Nach der Staffel ging es für ihn erstmal auf große Tour und vielleicht merkte er auch da, dass er genau das für den Rest seines Lebens machen möchte. Zwei Jahre später nahm er mit seiner Ballade "Let Me Go" am "ESC"-Vorentscheid teil, schaffte es aber "nur" auf den sechsten Platz. Danach hat er sich etwas Zeit genommen und ist jetzt bereit, voll durchzustarten. Den Anfang macht er mit seinem neuen Song "Bitte hass uns nicht". Das Neue? Gregor Hägele singt jetzt auf Deutsch: "Ich hab lange überlegt, ob es Deutsch oder Englisch werden soll. Aber ich fühle Deutsch einfach am meisten."