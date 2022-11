Newcomer*innen, die 2022 durchstarten: Nico Laska

2016 war der Sänger bei The Voice dabei. Er gewann die Staffel zwar nicht, gab die Musik aber nicht auf, sondern arbeitete weiter an sich. Das hat sich gelohnt, denn Nico Laska veröffentlichte zwei EPs und vor Kurzem dann auch sein Debütalbum "NI / CO". Die Kernfrage des Albums: "Was ist Nico Laska?" Dafür macht er eine musikalische Reise in die Vergangenheit und verarbeitet in seinen Songs Themen wie die Trennung seiner Eltern, die Angst im Leben die falschen Wege zu gehen und Beziehungen. Der Sänger war im Sommer 2021 auch bei einigen Konzerten der Sommertour von Wincent Weiss als Voract am Start und konnte so schon einige neue Fans für sich gewinnen.