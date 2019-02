Neues Disney-Projekt: Alle Bösewichte in einer Serie

"Book of Enchantment": Darum geht es

Disney hat eine mega Überraschung geplant: Derzeit arbeitet das Medienunternehmen an einer Live-Action-Serie über die bekanntesten Bösewichte aus all den Disney-Produktionen. Wie krass ist das denn bitte? Und es wird noch besser: Laut The Hollywood Reporter wird die neue Serie "Book of Enchantment" ähnlich wie die ABC-Show "Once Upon A Time" sein. Das heißt: Möglicherweise werden die Disney-Bösewichte in einem Live-Action-Ensemble zum Leben erweckt.

"Book of Enchantment": Das sind die Bösewichte

Die Serie soll auf der Romanreihe von Serena Valentino basieren. In der Buchreihe ist je ein Band, einem Disney-Bösewicht gewidmet. Unter anderem: Hexe Ursula aus "Arielle", Malefiz aus "Dornröschen" oder dem Biest aus "Die Schöne und das Biest". Möglicherweise bekommt jeder Bösewicht eine Folge oder sie treffen alle aufeinander. Das wär ein unglaubliches Spektakel. Derzeit ist das Releasedatum noch nicht bekannt, doch wir wissen bereits, dass "Book of Enchantment" eigens für den Streamingservice Disney+ produziert wird.

