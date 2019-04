Gegen die Langeweile in den Osterferien verraten wir euch ein paar coole Filme und Serien, die neu auf Netflix sind. Have fun!

Netflix-Tipps für die Osterferien

Wer kennt es nicht? Anfangs freut man sich in den Ferien über die viele Freizeit, doch dann meldet sich schon nach ein paar Tagen die Langeweile. Damit das nicht passiert, haben wir für euch ein paar coole Filme und Serien zusammengestellt, die im April neu auf Netflix sind. Suchtfaktor garantiert!

Neue Filme und Serien auf Netflix

The Perfect Date (seit dem 12. April)

Es gibt zwei gute Gründe, "The Perfect Date" auf Netflix anzuschauen: Einer davon heißt Noah Centineo aus "To All The Boys I've Loved Before", und der zweite heißt Camila Mendes aus "Riverdale". Muss man wirklich mehr sagen? Jaa! Denn die Story hat ebenfalls etwas zu erzählen: Noah Centineo gibt sich im Film als Fake-Freund aus und spielt jede Rolle, die sich sein Date von ihm wünscht – bis er sich dann in eine von ihnen wirklich verliebt.

Someone Great (ab dem 19. April)

Ein Muss für alle "Jane The Virgin"-Fans! Die "Jane"-Darstellerin Gina Rodriguez schlüpft in der neuen Netflix-Liebeskomödie "Someone Great" in die Rolle der Musikjournalistin Jenny, die sich wegen eines neuen Jobs von ihrem langjährigen Freund trennen muss. Zum Glück stehen ihr jedoch ihre zwei besten Freundinnen, eine davon wird gespielt von Brittany Snow aus "Pitch Perfect", zur Seite. Ein lustiger Film über die erste große Liebe, Freundschaft und das Erwachsenwerden!

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (ab dem 17. April)

Yeeaah, den Klassiker gibt es endlich auf Netflix zu sehen! Bridget Jones ist mit 30 Jahren noch Single, ziemlich frustriert deswegen und tappt von einem Fettnäpfchen ins andere – vor allem wenn es um Männer geht. Mega witzig!

Unicorn Store (seit dem 5. April)

Seit "Captain Marvel" lieben wir Brie Larson! In "Unicorn Store" spielt sie aber keine Superheldin, sondern eine verträumte Erwachsene mit einem langweiligen Bürojob. Dann erhält sie ein Angebot, das alles ändern soll: Sie hat die Chance, auf ein eigenes Einhorn! Der Film ist auf jeden Fall was für alle Einhorn- und Fantasy-Fans.. .:)

Alles eine Frage der Zeit (ab dem 17. April)

Ein junger Mann erfährt von einem mysteriösen Familiengeheimnis: Er kann durch die Zeit reisen, zurück zu jedem Moment, den er sich wünscht. Auf diese Weise kriegt er auch seine Traumfrau rum – aber natürlich hat das Zeitreisen auch seinen Preis. Ein romantsicher Film, der ganz schön nachdenklich macht! In der weiblichen Hauptrolle ist übrigens Rachel McAdams aus "Wie ein einziger Tag".

Quicksand – Im Traum kannst du nicht lügen (seit dem 5. April)

Diese Serie ist nichts für schwache Nerven und macht definitv gleich nach der ersten Folge süchtig! Es geht um einen Amoklauf an einer schwedischen Schule. Angeklagt ist die 18-jährige hübsche und kluge Maya, die sich in Rückblenden immer wieder an die schrecklichen Ereignisse erinnert. Ist sie wirklich schuldig?

Kick-Ass 2 (seit dem 15. April)

Die Fortsetzung der Comic-Verfilmung von "Kick Ass" gibt es jetzt auf Netflix! Eigentlich hatte sich der selbst ernannte Superheld Kick Ass zur Ruhe gesetzt, aber als ihn der langweilige Alltag wieder einholt, beschließt der High School-Schüler seine Superhelden-Identität wieder anzunehmen. Er hat auch keine Wahl, denn ein neuer Bösewicht hat es auf ihn abgesehen..

Meine allererste Liebe (ab dem 18. April)

Seit südkoreanische Bands wie "BTS" oder "Blackpink" einen so krassen Hype erleben, ist das Land Südkorea für viele Menschen interessanter geworden. Jetzt hat es auch eine südkoreanische Serie auf Netflix geschafft: In "Meine allererste Liebe" geht es um den Student Yun Tae-o, der mit ein paar Freunden in eine WG zieht. Dann bemerkt er plötzlich, dass er Gefühle für seine beste Freundin entwickelt..

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: