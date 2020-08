Daisy Coleman: Fans und Familie trauern

Diese schlecklichen News erschütterten Fans und Familie von Daisy Coleman: Die 23-Jährige beging gestern Nacht Selbstmord. Das berichtete ihre Mutter Melinda Moeller Coleman auf facebook. "Meine Tochter Catherine Daisy Coleman nahm sich heute Abend das Leben", schrieb sie zu einem Bild von Daisy. Sie habe die Polizei alarmiert, um nach ihrer Tochter zu sehen. Die Behörden haben Daisy daraufhin tot aufgefunden. "Sie war meine beste Freundin und eine großartige Tochter", fuhr sie fort. Unter Daisys letztem Instagram-Post trauern ihre Freund*innen und Fans um die 23-Jährige. "Ruhe in Frieden, wird werden dich sehr vermissen", schrieb ein Fan.

Daisy Coleman hatte eine bewegte Vergangenheit

Daisy Coleman war Musikerin und eine der beiden Protagonistinnen in der Netflix-Doku "Audrie & Daisy". Durch die Serie wurde sie weltweit bekannt. In der Doku berichtete sie über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Teeniealter. Daisy wurde dafür sogar mit dem Cinema Eye Honor Award ausgezeichnet, einem Preis, der besonders gute Dokumentarfilme ehrt. Doch sie wurde wieder und wieder von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt. Wie viele andere Stars, quälten sie psychische Probleme. "Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben.", trauerte ihre Mutter. 2017 hat Daisy die Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe SafeBAE (Safe Before Anyone Else) gegründet, mit der sie durch die ganze Welt zog und auf das Thema aufmerksam machte. Eine Heldin, die wie viele Stars, viel zu jung verstorben ist. Wir wünschen ihrer Familie und ihren Freunden viel Kraft für diese schwere Zeit und werden Daisy als tapfere Kämpferin gegen sexuelle Gewalt in Erinnerung behalten!

Wenn du Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken hast, rufe diese Nummer an:

Telefonseelsorge: 0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222

Seelsorge per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de

Telefonseelsorge Schweiz: 143

Telefonseelsorge Österreich: 142

Selbsthilfegruppen der Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V --> HIER

