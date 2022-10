Netflix "Do Revenge": Alle Infos zu Teil 2

"Do Revenge" Teil 2: Start

Bisher haben sich weder Netflix noch die direkt am Film Beteiligten zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. Doch nach der wirklich sehr guten Resonanz der Zuschauer*innen ist es nicht unwahrscheinlich, dass es einen zweiten Teil von "Do Revenge" geben wird. Netflix beobachtet die Entwicklung der Zuschauer*innenzahlen meistens für ca. vier Wochen, bevor sie eine Entscheidung treffen – diese kann aber natürlich auch erst später fallen!

Wann wir dann mit einer Fortsetzung rechnen können, hängt stark davon ab, wie lange sich der Streaming-Anbieter mit einer Entscheidung Zeit lässt, aber dann auch vor allem von der Verfügbarkeit der Darsteller*innen. Doch bis mindestens Ende 2023 müssen wir uns bestimmt noch gedulden, wahrscheinlich sogar eher bis Mitte 2024.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Do Revenge" Teil 2: Darsteller*innen

Mit den beiden Hauptdarstellerinnen können wir mit Sicherheit auch in einem zweiten Teil von "Do Revenge" rechnen:

Camila Mendes als Drea und

und Maya Hawke als Eleanor

Ob diese weiteren Darsteller*innen auch wieder mit dabei sein werden, hängt stark davon ab, was sich die Verantwortlichen für die Fortsetzung überlegen. Aber komplett verzichten müssen wir bestimmt nicht auf sie, da sie im ersten Teil bereits wichtige Rollen hatten und wir natürlich auch gerne wissen wollen, wie es in ihrem Leben so weitergeht:

Austin Abrams als Max

Ava Capri als Carissa

Talia Ryder als Gabbi

Rish Shah als Russ

Alisha Boe als Tara

Jonathan Daviss als Elliot

Maia Reficco als Montana und

und Paris Berelc als Meghan

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Do Revenge" Teil 2: Inhalt

Bei einer Fortsetzung haben die Autor*innen viele Möglichkeiten, um an das Ende anzuknüpfen. Wird Drea wirklich nicht nach Yale gehen? Wie geht es weiter mit Drea und Eleanor als Freundinnen? Werden sie vielleicht zusammen aufs College gehen? Oder haben die beiden ganz andere Pläne? Und: Die beiden sind glücklich vergeben, Drea kommt mit Russ zusammen und Eleanor mit Gabbi. Darauf könnte in einem möglichen Teil auch näher eingegangen werden: Wie entwickeln sich die Beziehungen der beiden und haben diese vielleicht auch Auswirkungen auf die Freundschaft von Drea und Eleanor?

Natürlich könnte es auch einen kompletten Neuanfang geben, in einer neuen Umgebung. Wie zum Beispiel auf ihrem Roadtrip oder auf dem College, wo sie sich mit "erwachsenen" Problemen und einer neuen Gruppe von Menschen auseinandersetzen müssen. 🤔

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->