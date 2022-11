Nach dem Sex rennt sie ins Bad!

Tobias, 17: Nach dem ich beim Sex einen Samenerguss hatte, läuft nach wenigen Sekunden das Sperma aus ihrer Vagina. Sie findet das störend und rennt dann immer direkt nach dem Sex ins Bad. Das ist aber sehr schade, denn ich würde nach dem Sex so gern noch mit ihr kuscheln. Habt ihr eine Idee, wie ich das ändern kann?

Dr.-Sommer-Team: Um das zu vermeiden, helfen Kondome oder Tücher!

Hallo Tobias,

Deine Freundin mag es nicht, wenn Dein Sperma nach dem Sex aus ihrer Scheide läuft. Also müsst ihr eine andere Lösung finden, damit für Dich das Kuscheln direkt nach dem Sex nicht ausfällt. Die "sauberste" Lösung sind Kondome. Denn sie haben den Vorteil, dass die Samenflüssigkeit in der Kondomspitze aufgefangen wird. Deine Freundin bräuchte also nicht gleich ins Bad zu laufen, weil kein Sperma in ihre Scheide kommt. Die andere Möglichkeit sind Papiertaschentücher oder Küchenpapier. Wenn sie in greifbarer Nähe sind, kann Deine Freundin das Sperma mit einem Tuch auffangen und es läuft nicht auf das Laken oder ihre Beine herunter. Du kannst ihr auch noch Mal ganz deutlich sagen, dass Dir die Flecken auf dem Laken nichts ausmachen, falls sie sich deswegen schämt. Denn dass muss sie nicht. Schließlich ist es bei keinem Mädchen so, dass das Sperma in der Scheide bleibt. Rede noch Mal mit ihr und sprecht über die verschiedenen Möglichkeiten. Sicher ist es auch hilfreich, wenn Du noch Mal betonst:"Ich finde es so schön, wenn wir direkt nach dem Orgasmus noch die Nähe genießen. Wenn Du erst ins Bad gehst, ist dieser besondere Moment verflogen. Und das finde ich sehr schade." Vielleicht macht sie dann ab und zu eine Ausnahme. Wenn sie dann allerdings angeekelt ist vom Sperma, ist das ein schlechter Kompromiss. Deshalb wäre es besser, wenn Ihr einen Weg findet, der für Euch beide okay ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

