Nach „BTN“-Pascal K.: Denise ist wieder verliebt!

Also, doch! Schon länger vermuteten es ihre Fans, jetzt kam die Bestätigung: Denise Kappès, Ex-Frau von "BTN" -Pascal Kappès, hat einen Neuen!

Beide haben Ex-Partner von "BTN"

Mit einem süßen Kuschel-Pic und einem emotionalen Statement dazu, machte Denise Kappès, Ex-Frau von "BTN"-Darsteller Pascal Kappès, ihre neue Liebe öffentlich: Sie ist mit Musiker Henning Merten zusammen. Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden gab es schon länger. Schließlich ist Denise erst vor Kurzem mit Henning Merten, der mit "BTN"-Schauspielerin Anne Wünsche eigentlich schon ein Hochzeitsdatum festegelegt hatte, zusammengezogen. Der Grund: Seine Wohnung würde momentan renoviert werden. Die WG sei aber rein freundschaftlich. Diese Ausrede hatten die Follower der beiden schon längst nicht mehr geglaubt. Und jetzt bestätigte das Couple die Gerüchte dann doch auf Instagram.

Schon zweiter Freund nach Trennung von "BTN"-Pascal

Kurz nach dem heftigen Streit und der endgültigen Trennung vom "BTN"-Schauspieler und Vater ihres Kindes, verkündete sie, dass sie wieder vergeben sei. Denise Kappès neuer Freund Tim nahm dabei sogar Pascals Platz als Papa des kleinen Ben ein. Die beiden schienen überglücklich als kleine Familie und auch "BTN"-Pascal Kappès akzeptierte nach einer Weile, dass Tim jetzt eine wichtige Bezugsperson seines Sohnes ist. Leider war alles ziemlich schnell und mit viel Drama wieder vorbei. Fast genauso schnell kamen jetzt die News, dass zwischen ihr und Henning Merten doch mehr ist.

Denise Kappès: "Wir wollten unsere Community niemals belügen oder veralbern"

Sowohl die Geschwindigkeit, mit der die Ex-Frau des "BTN"-Darstellers ihre Beziehungen wechselte, als auch die Heimlichtuerei um Henning verwunderte ihre Follower sehr. Deshalb erklärten die beiden in ihrem Post nun ihren Standpunkt: "Manchmal entstehen gewisse Gefühle und Dinge einfach unerwartet. Eines vorweg.. wir wollten unsere Community niemals belügen oder veralbern. Wir wollten aber für uns entscheiden dürfen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben echt versucht dagegen anzukämpfen und keine Gefühle zuzulassen, aus Gründen X... ... aber warum ?!? Weil wir Bedenken haben, dass wir beruflich dann nicht mehr gut dastehen?! Oder weil wir uns dann wieder mit unseren #haterfreunden“ auseinander setzten dürfen.. oder weil wir es einfach nicht erklären können ?! Aber wir müssen nichts erklären .. das ist der Lauf der Dinge. Man verliebt sich, man lebt zusammen, man streitet, man verträgt sich, man trennt sich oder alles ist perfekt. Wobei „Perfekt“ ein ziemlich unrealistisches Wort ist. Wir haben keine Lust mehr, uns zu verstecken. Wir sind viel zu glücklich um es nicht leben zu dürfen. #teamhenningdenise wir freuen uns unserer Community diese tolle Nachricht offiziell zu überbringen. Ihr seid die Besten! Danke für so viel Support. Ihr gebt uns jeden Tag einfach so viel Kraft♥️".

Ehrliche Worte von dem frischgebackenen Pärchen... Na, hoffentlich haben die beiden sich jetzt gesucht und gefunden, damit nicht nur sie glücklich werden, sondern auch für ihre insgesamt 3 Kinder aus den Beziehungen mit den "BTN"-Schauspielern Pascal und Anne Ruhe einkehrt.

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: