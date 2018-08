Denise Kappès : So sehr hasst sie Pascal!

Der Trennungs-Zoff zwischen Denise und Pascal Kappès nimmt einfach kein Ende. Mit dieser Aussage macht die werdende Mama ziemlich deutlich was sie von ihrem Ex hält.

Denise & Pascal Kappès: Trennungs-Drama

Vor wenigen Wochen war die Welt von Pascal Kappés und seiner Ehefrau Denise noch in Ordnung: Frisch verheiratet fieberten sie der Geburt ihres Babys entgegen. Dann kam es zum großen Streit zwischen dem Paar – nach Tagen voller Ungewissheit stellte Denise dann via Instagram klar: Es wird kein Liebes-Comeback geben. Doch anstatt Trübsal zu blasen, schien Ex-BTN-Darsteller Pascal sein Leben als Neu-Single zu genießen. In seiner Heimat Saarbrücken ging er nicht nur gefühlt jeden Abend mit Kumpels feiern, sondern hat auch wieder angefangen, ins Fitness-Studio zu gehen… und das machte er nicht alleine, sondern in weiblicher Begleitung! Nun scheint Pascal aktuell wieder frisch verliebt zu sein und zeigt sich immer wieder mit seiner neuen Flamme Lea Marie. Doch wie steht Denise zu ihrem Noch-Ehemann?

Denise Kappès: Krasse Aussage

Das neue Liebesglück von Pascal lässt Denise nicht unberührt. Es weckt sogar ziemlich heftige Gefühle in ihr, wie sie gegenüber "Promiflash" verriet: "Liebestechnisch habe ich komplett abgeschlossen. Ich muss wirklich sagen, das klingt jetzt vielleicht wirklich hart, aber der Hass ist größer geworden, als die Liebe, die da noch vorhanden war. Mir ist das eigentlich komplett egal, ob er glücklich ist oder nicht", stellte die werdende Mama klar. Sie hoffe einfach, dass die vermeintlich neue Partnerin an Pascals Seite nicht dasselbe durchmachen müsse, wie sie. "Ansonsten wünsche ich den beiden alles Gute", fügte die schöne Brünette noch hinzu.

Denise & Pascal Kappès: Die Zukunft

Aktuell zeigen sich sowohl Denise als auch Pascal stets gut gelaunt auf ihren Social-Media-Profilen. Fans vermuten, dass auch die werdende Mami einen neuen Partner an ihrer Seite hat und im Liebesglück schwebt. Die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin soll sich letzte Woche mit ihrem neuen Lover an der deutschen Küste befunden haben – und das entspricht doch tatsächlich der Wahrheit! "Dass ich an der Ostsee bin, ist ja kein Geheimnis, das sieht man hier auf Instagram jeden Tag. Aber dass ich mit einer tollen Person hier bin und es mir sehr gut geht im Moment, weiß niemand", gab Denise mit einem verschmitzten Lächeln in ihrer Instagram-Story zu. Kurz darauf versah sie einen Schmunzel-Clip mit den Worten: "Schmetterlinge im Bauch? Ok, vielleicht ein bisschen. Oder ein bisschen viel?!" Ob die werdenden Eltern wieder zueinanderfinden werden, ist völlig unklar… Doch spätestens wenn das Baby kommt, werden die beiden sicher eine Entscheidung treffen, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen soll.

