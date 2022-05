MontanaBlack: Ehrliche Worte über Bibi und Julians Trennung

Julienco und Bibis Beauty Palace haben sich getrennt! Mit dieser Nachricht schockierte der 29-jährige Julian am vergangenen Freitag seine Fanbase per Insta-Story. Die Community von Bibi und Julian hat bereits mehrere Wochen über eine Trennung des Paars spekuliert. Der Grund? Die beiden waren wochenlange auf ihren Social-Media-Kanälen inaktiv. Für Bibi und Julian, die sonst mehrmals die Woche Videos posten und fast daily auf Instagram & Co. zu ihren Fans sprechen, war das eher ungewöhnlich. Nun sind die Gerüchte wahr geworden und nicht nur die Fans sind schockiert, auch Content Creator Kolleg*innen und Leute, die Julian und Bibis Content nicht so intensiv verfolgt haben, sind fassungslos. Seit Tagen wird ihre Trennung als "die Trennung des Jahres" kommuniziert. MontanaBlack, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Twitch-Streamer, hat nun auf die Trennung der beiden reagiert. ⤵️

Glaubt man jetzt nicht mehr an die wahre Liebe?

Seit dem vergangenen Freitag und mindestens das ganze Wochenende lang, konnte man keine Social-Media-Plattform öffnen, ohne an dem Thema "Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt" vorbeizukommen. Mittlerweile hat es sich etwas beruhigt, aber nach wie vor ist es DAS Thema bei allen. Viele Fans haben ihre beiden Lieblinge bereits seit Jahren verfolgt und können nicht fassen, dass Bibi und Julian nach 13 gemeinsamen Jahren ihre Liebesbeziehung beendet haben. Der Satz "Wenn Bibi und Julian sich getrennt haben, dann glaube ich nicht mehr an die wahre Liebe" wurde bei sehr vielen User*innen auf TikTok & Co. gedroppt. Nun reagiert sogar Twitch-Streamer MontanaBlack und er hat dazu eine ganz klare Meinung.

MontanaBlack: "Es ist so bodenlos peinlich!"

In seinem Twitch-Stream redete er mit seinem Chat vor einigen Tagen über das Trennungsthema."Es ist so bodenlos peinlich", so MontanaBlack. Jede*r, die*der diesen Satz gedroppt hat und daran wirklich glaubt, solle seiner Meinung nach doch bitte in der Realität ankommen. "Soll ich euch sagen, wann ich wirklich nicht mehr an die wahre Liebe glaube?", fragt er seinen Chat. "Wenn sich jetzt meine Großeltern trennen. Dann würde ich nicht mehr an die wahre Liebe glauben. Aber das hier ist auch das wahre Leben", so der Streamer. Er ist schockiert darüber, dass es immer noch so viele Leute gibt, die denken, dass das, was Content Creator in ihren Storys oder YouTube-Videos zeigen, das wahre Leben darstellen soll. "Es ist doch klar, dass Bibi und Julian in der ganzen Zeit ihrer Beziehung euch nicht zeigen, wie sie streiten. Viele denken aber, das sei die Realität. Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist aber nicht so!", ergänzt MontanaBlack. Er spricht einen Appell aus, die beiden ihr Dinge machen zu lassen und sich nicht zu sehr einzumischen. Er möchte sonst auch nicht weiter seine Meinung zu dem Thema abgeben. Eine Trennung, vor allem eine Trennung in der Öffentlichkeit, ist so schon schlimm genug, so der Streamer.

