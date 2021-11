Bibisbeautypalace Bikini-Hammer: Jetzt bringt sie alle zum Ausrasten

Bibi zeigt sexy Figur

Während in Deutschland die niedrigen Winter-Temperaturen Einzug halten, genießt YouTube und Instagram Star Bianca Claßen aka Heinicke Urlaub in der Sonne. Prompt zeigt die mittlerweile Zweifach-Mama ihren tollen Bikini-Body! Mega sexy! Und in den Kommentaren rasten alle aus!

Fans und Julienco rasten aus

Voller stolz zeigt sich Bibi dabei in einem schönen grauen Bikini, ein weißes Hemd rutscht sexy über die Schultern runter. Im Hintergrund: Wunderschöne Palmen und Traum-Strand. Bibi greift sich verführerisch in die Haare, blonde Strähnen fallen ihr ins Gesicht. So hübsch!

Mit diesen sexy Bildern, die Bibisbeautypalace auf Instagram zeigt, löst die YouTuberin und erfolgreiche Business-Frau einen Sturm der Begeisterung aus.

„ Du bist so schön “, schreibt Infleuncer Kollegin typischkassii und Beauty-Kollegin xlaeta kommentiert mit einer scharfen Chilli und einem verruchten schwarzem Herz 🌶 🖤. Auch Fans posten jede Menge Herzen oder Kommentare wie „ heftige Bilder “ zu diesen Bikini-Hammer-Bildern.

Aber was meint Ehemann Julienco zu diesen heißen Bildern? Er bringt es auf den Punkt mit einem „ Wow “ und einer heißen Flamme 🔥

Süßer Familien Urlaub

Die Influencerin zeigt mit ihren Bikini Bildern wieder einmal mehr: Mama sein kann ganz schön sexy sein.

Aktuell genießt die kleine Familie einen Traumurlaub auf den Malediven. Die kleine Emily und großes Brüderchen Lio sind natürlich mit dabei.

Hier gibt's noch mehr Einblicke in den Traumurlaub:

