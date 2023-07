"Modern Family"-Star Sarah Hyland wurde erst abgewiesen! 😱

Schon von der ersten Folge an haben sich die Fans in so ziemlich alle Charaktere von "Modern Family" verliebt. Denn jeder hatte etwas Besonderes an sich und jeder Fan konnte sich sofort mit zumindest einer Figur identifizieren. Für die Serie haben die Verantwortlichen auch die perfekte Besetzung gefunden.

Doch Sarah Hyland, die in der Serie die Rolle der Haley Dunphy übernommen hat, bestätigte in einem neuen Interview, dass sie zunächst nicht einmal für ihren Charakter vorsprechen durfte – und das aus einem ganz bestimmten Grund…