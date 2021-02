„Modern Family“ ist eine der erfolgreichsten Comedy-Serien dieser Zeit und zurecht in unserer Bildergalerie der beliebtesten Comedy-Shows verewigt! Die Storylines rund um Phil, Claire, Mitchum, Gloria und Co. bringen uns einfach immer wieder zum Lachen! Und während sich manche Schauspieler*innen ganz schön krass verändert haben (looking at you, Ariel Winter!) und andere fast gar nicht, blicken wir heute auf das jüngste Mitglied der Dunphys: Luke! Der hat nämlich ganz schön zugelegt … 😱 Zugelegt hat übrigens auch der Kontoinhalt dieser Netflix-Millionär*innen!

Luke Dunphy ist auf einmal sexy?!

Wer den Schauspieler Nolan Gould (Luke) noch aus den ersten Staffeln von „Modern Family“ in Erinnerung hat, sollte sich gefasst machen! Zwar hat sich schon angedeutet, dass Gould öfter mal ins Fitnessstudio geht (was man auch seinem Charakter ansah), das ist aber Nichts gegen die aktuellen Aufnahmen des „Modern Family“-Stars!

Sechs Monate hat der Star trainiert – und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Warum er das gemacht hat? Der „Modern Family“-Darsteller hat eine absolut nachvollziehbare Erklärung: „Ich hatte ein klares Ziel vor Augen: Wenn ein Nolan von einer anderen Dimension, ich aus der Zukunft oder ein Klon jemals versucht, mich zu ersetzen und mein Leben in diesem Universum zu führen, könnte ich ihn in einem Kampf Mann-gegen-Mann besiegen.“ 😅 Er selbst sieht natürlich den Fehler in seinem Plan, denn sein Gegner würde sich ja auch „ständig weiterentwickeln“. Schlimmer wäre es, sollte sein Nolan aus dem anderen Universum vier Arme haben! Humor hat Nolan auf jeden Fall!

„Modern Family“-Star noch immer traurig über das Ende der Serie

In Deutschland muss die letzte Staffel bei Netflix noch anlaufen, in Amerika ist sie schon vorbei. Gould ist deswegen noch immer sehr traurig. „Es ist schwer, sich die Fotos aus dieser Zeit anzuschauen, selbst heute noch“, so der Star in einem Post. Selbst nach einem Jahr sei ihm immer noch nicht wirklich bewusst, dass es vorbei ist. Kurz nach dem Ende der Serie ist damals auch ein „Modern Family“-Star gestorben, dem wir alle bis heute nachtrauern. Ein Glück können wir Gould und die anderen jederzeit bei Netflix sehen, was die Trauer erträglich macht! 💖

