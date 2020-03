„Modern Family“: Trauriger Abschied

Bereits im Februar 2019 verkündeten die Produzenten das Ende der „Modern Family“-Ära. Fans weltweit mussten sich schweren Herzens von Gloria, Jason, Mitchell, Cameron und Co. verabschieden. Am 22. Februar diesen Jahres war es dann soweit: Sofia Vergara, Sarah Hyland und ihre Serien-Kollegen hatten ihren letzten Drehtag und zur finalen Staffel von „Modern Family“ und sagten ihrem Serien-Zuhause unter Tränen Lebewohl. Für alle Crew-Mitglieder ein schwerer Abschied, denn nach ganzen elf Jahren, die sie gemeinsam am Set verbrachten, wuchsen sie wie eine richtige Familie zusammen. Umso schlimmer ist es nun, dass sie ein Familienmitglied für immer von uns gegangen ist…

„Modern Family“: Nicht der erste Todesfall

Nicht der erste Todesfall bei „Modern Family“. Bereits im Dezember 2018 musste Serien-Darstellerin Sarah Hyland den Tod eines Familienmitgliedes verkraften. Aber auch Sarah Hyland selbst schockte bereits mit einem erschütternden Selbstmordgeständnis. Die Schauspielerin leidet bereits seit ihrer Kindheit unter einer schweren Erkrankung der Nieren und musste bereits zwei Nieren-Transplantationen hinter sich bringen. Das wirkte sich teilweise so schwer auf ihre Psyche aus, dass Sarah sogar in eine Depression verfiel und über Suizid nachdachte. Zum Glück hat die Schauspielerin diese schwere Zeit inzwischen überwunden.

„Modern Family“: Sie war der Liebling von Ed O'Neill

Nun also ein weiter trauriger Abschied… Serien-Hund Stella ist verstorben, wie das amerikanische Online-Magazin "The Blast" berichtet. Der Serien-Liebling hieß im wahren Leben Beatrice und war der heimliche Star der Comedy-Serie. Seit der 4. Staffel gehörte die französische Bulldogge bei „Modern Family“ zur Pritchett-Delgado-Familie und wich vor allem Ed O’Neill, der Joe Pritchett, dem Sohn von Gloria und Jay, nicht von der Seite. Die Rolle von Serien-Hund Stella wurde davor übrigens von der Bulldogge Brigitte gespielt.

