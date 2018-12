Sarah Hyland hatte in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge zu verkraften. Nun spricht sie erstmals über diese schwere Zeit.

Sarah Hyland: Schwere Schicksalsschläge

Der "Modern Family"-Star Sarah Hyland hatte kein leichtes Leben. Die Schauspielerin leidet seit ihrer Kindheit unter einer schwerwiegenden Erkrankung der Nieren. In einem Interview mit der US-Zeitschrift SELF enthüllt Sarah Hyland, dass sie zwei Nieren-Transplantationen hinter sich hat. Sie verbrachte in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit im Krankenhaus. Die 28-Jährige leidet an einer sogenannten Nieren-Dysplasie. Das ist eine angeborene Entwicklungsstörung der Niere. Bereits 2012 also im Alter von 22 Jahren bekam Sarah eine Niere ihres Vaters. Er rettete ihr damit das Leben. Jedoch hat ihr Körper diese neue Niere Ende 2016 abgestoßen, sodass Sarah sich im September 2017 einer weiteren Nieren-Transplantation unterziehen musste. Zum Glück stand auch ihr Bruder Ian bezüglich einer passenden Niere zur Verfügung und spendete diese natürlich ohne zu zögern seiner Schwester. Mittlerweile lebt die tapfere Schauspielerin seither mit der neuen Niere und hofft, dass ihr Körper diese nun annimmt.

Sarah Hyland: Erschütterndes Selbstmordgeständnis

Diese körperlichen Beschwerden hatten einen riesigen Einfluss auf ihre Psyche, verriet Sarah Hyland in dem Interview. Eigentlich kennt man Sarah als aufgeweckte und immer bestens gelaunte Schauspielerin. Doch nach all diesen Strapazen, die ihr Körper mitgemacht hat, verfiel sie in eine Depression und hat sogar über Suizid nachgedacht. "Wir haben all diese Tests und Behandlungen durchgeführt, um zu versuchen, die Niere zu retten. Weihnachten, Neujahr, Thanksgiving, mein Geburtstag, all das habe ich im Krankenhaus verbracht", erzählt die 28-Jährige unter Tränen.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns in diesem Fall entschieden, über das Thema Suizid zu berichten. Leider kann es passieren, dass depressiv veranlagte Menschen sich nach Berichten dieser Art in der Ansicht bestärkt sehen, dass das Leben wenig Sinn habe. Sollte es dir so ergehen, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge.

Hilfe findest du bei kostenlosen Hotlines wie 0800-1110111 oder 0800 3344533.

