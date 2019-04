Mit diesen Personen würden die DSDS-Stars gerne tauschen

Mir diesem Gedanken habt ihr bestimmt auch schon mal gespielt: Wie cool es wäre, einmal mit einem anderen Menschen die Rollen tauschen zu können. Viele Kids wären momentan bestimmt gerne an der Stelle von Taylor, Joana, oder Alicia - denn diese drei gehören zu den Halbfinalisten der diesjährigen DSDS-Staffel und begeistern Hunderttausende mit ihrem Talent. Doch wer wären die drei gerne mal, wenn sie es sich aussuchen könnten?

Taylor würde die Welt verbessern

"Ich wär gern in einer Position, in der ich was bewirken könnte. Zum Beispiel ein Politiker, der wirklich was verändern könnte. Ich glaube, es laufen viele Dinge nicht so, wie sie laufen sollten. Und als kleiner Mensch ist man eben oft nicht dazu in der Lage, an den großen Rädern zu drehen. Ich würde echt jede Menge verändern. Es ist einfach wichtig, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was es heißt, auf diesem Planeten zu leben und wie wichtig es ist, ihn zu schützen."

Joana wäre gerne ein Boy

"Ich würde am liebsten für einen Tag ein Junge sein. Einfach mal um zu gucken, wie das ist, wenn man sich nicht schminken muss, seine Haare nicht machen muss und vor allem, was man da den ganzen Tag so denkt als Mann!"

Alicia möchte gern einmal Rihanna sein

„Wenn ich sozial sein will, dann wäre ich gerne Michelle Obama. Wenn ich aber eine Künstlerin sein könnte, dann wäre ich am liebsten Rihanna. Dann würde ich einfach mein Leben genießen. Aber gar nicht mal unbedingt wegen der Optik, sondern wegen der Einstellung. Sie zieht einfach ihr Ding durch. Das, was sie macht, ist einfach cool. Sie lebt ihr Leben und verstellt sich nicht. Sie macht Musik und sie ist eine schlaue Frau, die noch viele andere Sachen macht. Sie hat mit Kosmetik angefangen und jetzt macht sie ja auch noch Klamotten und so weiter. Sie ist nicht so auf eine Sache festgelegt, sondern sie ist einfach im Ganzen eine Künstlerin."

