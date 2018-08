Millie Bobby Brown: Neu verliebt!

„Stranger Things“-Stars Millie Bobby Brown hat es erwischt! Sie hat sich total in einen anderen Netflix-Star verliebt:

Millie Bobby Brown: Süßes Liebesgeständnis auf Insta

Nach ihrer Trennung von Sänger Jacob Sartorious ist Millie Bobby Brown wohl endlich wieder happy! Der „Stranger Things“-Star kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Grund dafür ist Peter Kavinsky, gespielt von Noah Centineo. Der Hauptdarsteller des neuen Netflix-Films „To All The Boys I've Loved Before“ verdreht gerade jedem den Kopf! Auch Millies beste Freundin Lilia Buckingham, ist dem Charme des neuen Internet-Lieblings verfallen. Auf Instagram posteten die beiden Girls ein Video in dem sie ihren Gefühlen freien Lauf ließen. ,,Peter Kavinsky, wenn du da draußen bist, dann ruf mich an‘‘ ruft Mills in die Kamera. Ihre BFF Lilia schreit hinterher: ,,Denn wir lieben dich, ein Hoch auf dich, Sir‘‘. Das Video haben sie, kurz nachdem sie den neuen Film des Schauspielers ,,To All The Boys I've Loved Before'' gesehen haben, aufgenommen und in ihrer Instagram Story veröffentlicht. Jeder, der den Netflix-Film gesehen hat wird diese Verliebtheit von Millie Bobby Brown total verstehen!

Millie Bobby Brown talking about To All The Boys I've Loved Before is me talking about To All The Boys I've Loved Before. pic.twitter.com/BJcbZHSOoC — Netflix US (@netflix) 24. August 2018

Fans des Netflix-Films „To All The Boys I've Loved Before“

In “To All The Boys I've Loved Before” spielt Noah Centineo den süßen Peter Kavinsky. Er ist nicht nur der beliebteste Typ der Schule, sondern auch noch ein echt süßer Freund. Problem: Anfangs ist die Beziehung zwischen ihm und Lara Jean, gespielt von Lana Condor, nur ein Fake. Peter will zuerst nur seine Ex-Freundin eifersüchtig machen und Lara Jean will nicht, dass ihr BFF Josh denkt, sie sei in ihn verliebt. Das totale Liebeschaos bricht aus. Doch nicht nur Hottie Noah hat es den Freundinnen angetan. Auch die weibliche Hauptrolle, Lana Condor, wird von den BFF’s bejubelt. In ihrem Insta-Post nennen sie die schöne Nachwuchsschauspielerin eine 10 von 10 und sagen, dass sie es lieben, wie niedlich und verlegen sie sich in ihrer Rolle zeige. „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, Lana Condor hätte eine der schönsten Persönlichkeiten, die sie kennen würde. Scheint so, als wären Millie und Lilia nicht nur begeistert von Hottie Peter Kavinsky, sondern auch vollkommen überzeugt von dem neuen Netflix-Film!

Du willst mehr über deine Stars erfahren? Dann schnapp dir die aktuelle BRAVO!