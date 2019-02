Mike Singer: Neuer Look spaltet Fans

Mike Singer: So hat er sich verändert

In den letzten Monaten ist Mike Singer sich und seiner Frisur immer treu geblieben: Die Seiten trug er kurz und in seiner Naturhaarfarbe brünett, während er sein Deckhaar mit blonden Strähnen aufgepimpt und meistens lässig nach vorne ins Gesicht gekämmt hatte.

Nach seinem Friseurbesuch sieht der 19-Jährige jetzt aber anders aus: Die Haare sind nicht nur insgesamt kürzer und nach oben gestylt, sondern auch komplett blond! Wow! Doch was sagen die Fans zu dieser Veränderung?

Mike Singer: Die Fans sind geteilter Meinung

In seiner Insta-Story forderte Mike Singer seine 1,5 Millionen Abonnenten jetzt dazu auf, unter sein neustes Pic zu kommentieren, ob er ihnen mit blonden oder braunen Haaren besser gefällt. So viel schon mal vorab: Schlecht findet den neuen Look zu ziemlich niemand. Doch die Mehrheit der Kommentatoren ist der Meinung, dass Mike seine dunklen Haare besser stehen. Natürlich hat aber auch seine blonde Haarpracht sehr viele Fans. Und eine dritte Gruppe von Fans kann sich gar nicht entscheiden. Denn viele Insta-Nutzer schreiben auch Kommentare wie „Egal welche Haarfarbe, du siehst immer gut aus!“ oder „Alles sieht gut an dir aus!“.

