Schneller Snack nach der Schule

Kommst du auch so oft ausgehungert aus der Schule und greifst dann zu ungesunden Snacks? Das muss nicht sein! Vergiss herkömmliche Tüten-Suppen und 0-8-15-Mikrowellen-Fraß! Hier kommt ein richtig geiler Food-Hack für dich! Mit diesem leckeren 5-Minuten-Terrinen-Rezept wirst du schnell satt, ohne deine Gesundheit zu gefährden.

5-Minuten-Terrine-DIY: Das brauchst du!

Bei dem gesunden Rezept kommt es ganz auf deine Lebensmittel-Auswahl an. Achte auf frische Zutaten und lege Wert auf gute Qualität! Für die selbstgemachte 5-Minuten-Terrine brauchst du:

1 großes Schraubglas

Lauchzwiebel

1 Handvoll von deinem Lieblingsgemüse: z.B. Pilze, Möhren, Paprika, Tomate

optional: Kimchi, Mais, Kichererbsen

100 g Räuchertofu (vegan/ vegetarisch) oder Dürrfleisch wie Beef Jerky

vorgekochte Suppennudeln (asiatische Udon-Nudeln oder Shirataki-Nudeln gibt's bereits fix und fertig im Supermarkt)

1 EL Gemüsebrühe

optional: Miso-, Chilli- oder Curry-Würzpaste

Schnelles 5-Minuten-Gericht: So geht's:

Du wirst sehen, dass dieses Rezept wirklich super schnell und easy funktioniert! Selbst für absolute Kochanfänger sind diese Steps ein Klacks:

1. Schneide die Lauchzwiebeln, das Gemüse und Tofu bzw. Beef Jerky in kleine Stücke.

2. Gib nacheinander die Gemüsebrühe, die Würzpaste und Lauchzwiebeln zusammen mit dem Gemüse und dem Tofu bzw. Beef Jerky in das Glas.

3. Zum Schluss gibst du die vorgekochten Nudeln dazu.

4. Glas gut verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.

Du kannst dir am besten gleich mehrere Gläser so befüllen. Variiere ruhig mit dem Gemüse und den Würzpasten. So wird es nie langweilig! Wenn dann der schnelle Hunger kommt, nimmst du dir einfach ein Glas aus dem Kühlschrank und überkippst das Ganze mit heißem Wasser. Rühre die selbstgemachte 5-Minuten-Terrine gut um, damit sich Würzpaste und Gemüsebrühe gut verteilen. Wie easy und schnell das geht, siehst du im Video! Wir wünschen guten Appetit! Hast du auch schon dieses easy Rezept für eine schnelle Tassenpizza ausprobiert? Wir verraten nur so viel: Megaaaa lecker und auch super für den Appetit nach einem anstrengenden Schultag!

