Max Giesinger: Auf das, was da noch kommt

An Neujahr endete nicht nur ein ganzes Jahr, sondern gleich ein ganzes Jahrzehnt! Max Giesinger verabschiedete sich deshalb mit ein paar witzigen Throwback-Pics und schrieb: "Das war ein krasses Jahrzehnt! Vieles hat sich verändert. Immerhin eine Konstante ist geblieben: Meine Frise. Ich freu mich wirklich über jeden, der in den letzten Jahren dazugekommen ist und mit mir diesen Weg geht. Das ist was ganz besonderes - Danke für alles! Bin ganz schön gespannt, was noch so kommt. Hab euch lieb ❤️ " – Wir dich doch auch Mäxle!