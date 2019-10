Nicht nur US-Rapper wie Future (hat einen Song namens "Margiela") oder ASAP Rocky, Jay-Z und Kanye West feiern Maison Margiela. Auch deutsche Rap-Stars wie RIN oder Ali As erwähnen die Marke des belgischen Modedesigner Martin Margiela in ihren Songtexten und rocken die luxuriösen Designs des Labels.